Российские артиллеристы уничтожили еще один американский танк Abrams

Минобороны: артиллеристы ВС РФ уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении

Фото: РИА «Новости»

Артиллеристы ВС России ликвидировали очередной танк Abrams производства США на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Центр“ высокоточным боеприпасом „Краснополь“ уничтожили танк американского производства M1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что после получения необходимых координат, военные навели боевую машину на цель и точным попаданием снаряда поразили американский танк.

Ранее российские военные уничтожили другой танк Abrams. В тот раз ВС России использовали FPV-дроны. Это случилось рядом с населенным пунктом Прогресс. Вместе с боевой машиной военные также ликвидировали украинских националистов, которые пытались эвакуироваться.

Отгоняем кровопийц. Как защитить себя и жилье от комаров

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте