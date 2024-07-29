Российские артиллеристы уничтожили еще один американский танк Abrams
Минобороны: артиллеристы ВС РФ уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
Артиллеристы ВС России ликвидировали очередной танк Abrams производства США на Авдеевском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Центр“ высокоточным боеприпасом „Краснополь“ уничтожили танк американского производства M1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении», — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что после получения необходимых координат, военные навели боевую машину на цель и точным попаданием снаряда поразили американский танк.
Ранее российские военные уничтожили другой танк Abrams. В тот раз ВС России использовали FPV-дроны. Это случилось рядом с населенным пунктом Прогресс. Вместе с боевой машиной военные также ликвидировали украинских националистов, которые пытались эвакуироваться.