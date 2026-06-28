Российские артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой
Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожили артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск под Константиновкой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Две точки, в которых находились до пяти украинских военных, выявила воздушная разведка. Координаты передали артиллерийскому подразделению, которое точно отработало по ним из разных видов орудий. Доразведка подтвердила полное уничтожение целей.
Ранее Минобороны сообщало, что Константиновка находится почти под полным контролем России. На ее северо-западной окраине уже развернули российский флаг.
Эту информацию также подтвердил президент Владимир Путин.