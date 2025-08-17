Российские артиллеристы уничтожили блиндажи ВСУ на Харьковском направлении

Кадыров рассказал об уничтожении блиндажей и минометов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении. В результате ВСУ лишились нескольких блиндажей и минометного расчета, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как говорится, были бы цели, а снаряды всегда найдутся. Молодцы, воины», — написал он.

Кадыров отметил, что группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ и артиллеристы провели боевую операцию, в ходе которой украинские боевики лишились нескольких блиндажей и минометного расчета.

Операция увенчалась успехом благодаря таранам FPV-дронов, разящим ударами артиллеристов и точными сбросами с беспилотников, добавил он.

Кадыров часто делится успехами ВС России на линии соприкосновения. Бойцы батальона «Ахмат» накануне пресекли попытку прорыва ВСУ на Сумском направлении. Противник хотел пробиться между двумя опорными пунктами.

