Минобороны: ВС России уничтожили резервы ВСУ и не дали ввести их в бой

Расчеты гаубичной артиллерии сковали силы и средства противника, который пытался ввести резервы в бой. Российские военные уничтожили большую часть техники ВСУ, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Артиллерийской батареей командовал гвардии лейтенант ВС РФ Сергей Колбеев. Он поставил перед своими бойцами задачу ликвидировать технику и живую силу противника на важном участке фронта.

В ведомстве уточнили, что расчеты ВС России нанесли удар по основной части бронетехники и украинским боевикам, тем самым лишив их возможности использовать свои резервы. После этого солдаты ВСУ бежали с укрепленных позиций.

Ранее сообщалось о подвиге российских военных в Сумской области. Они воспользовались «наводкой» датских журналистов, чтобы уничтожить штаб ВСУ в Юнаковке. Для удара ВС России использовали ОТРК «Искандер».