Российские артиллеристы оставили ВСУ без дронов на Харьковском направлении

В Харьковской области артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункт управления и стартовую позицию беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал командир расчета с позывным Тайга.

«В ходе выполнения огневых задач на Харьковском направлении расчет самоходного артиллерийского орудия 2С19 группировки войск „Север“ нанес высокоточное поражение объектам противника», — сообщил командир.

Военные установили координаты пункта управления БПЛА и стартовой позиции запуска дронов во взаимодействии с разведкой и операторами беспилотных систем.

По словам Тайги, уничтожение этих объектов лишает противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха. Это существенно снижает боевой потенциал ВСУ и дезорганизует систему применения беспилотников на этом участке фронта.

За минувшую ночь над Россией силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов. БПЛА сбили над акваториями Черного и Азовского морей, а также над пятью регионами.