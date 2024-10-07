Российская РЭБ снизила эффективность HIMARS на 90%

Atlantic: российские РЭБ снизили эффективность систем HIMARS более чем на 90%

Российская система радиоэлектронной борьбы снизила эффективность комплексов HIMARS более чем на 90%. Об этом заявили два американских отставных военных после посещения Украины. Материал опубликовало издание The Atlantic .

«Годом ранее HIMARS была наиболее востребованной системой на поле боя. Теперь у нее успешный показатель — меньше 10% благодаря российским инновациям» — говорится в статье.

Военные также подсчитали, что на Украине осталось 20 танков Abrams из переданных Америкой 31. Любые украинские инновации получают ответ России в течение нескольких недель, эти темпы опережают оборонную промышленность США и НАТО, отметили авторы материала.

В сентябре российские подразделения уничтожили американскую пусковую установку HIMARS в Сумской области с помощью ракетного комплекса «Искандер». От РСЗО осталась только воронка.