Украина готовит новую резонансную провокацию против России. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным разведки, Украина планирует инсценировать российский ракетный удар по больнице или детскому саду на подконтрольной киевскому режиму территории, после чего привлечь к освещению ведущие международные СМИ.

«Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», — подчеркнули в ведомстве.

Однако СВР полагает, что после предыдущих кровавых провокаций — например, инсценировки в Буче или удара украинской ракетой по вокзалу в Краматорске — киевским властям уже мало кто поверит.

Ранее итальянское издание L’Antidiplomatico сообщило, что Владимир Зеленский пытается повысить напряженность в конфликте с Россией, перенеся его на территорию стран НАТО.