«Новая кампания». На Западе раскрыли план Зеленского против России
L’Antidiplomatico: от отчаяния Зеленский усилил против России провокации
Президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния начинает использовать все более бессмысленные провокации против России. Об этом сообщил итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для L’Antidiplomatico.
«Украинский фронт продолжает постепенно рушиться под натиском российской армии, Зеленский, похоже, организует новую, мощную коммуникационную кампанию», — написал он.
По словам обозревателя, Зеленский понял, что у Европы остается все меньше возможности поддерживать ВСУ, поэтому нужно прибегать к эскалации напряженности путем переноса конфликта на территорию стран НАТО. Фустанео добавил, что у главы киевского режима практически не осталось времени, поэтому он преувеличивает каждое событие.
Ранее Зеленский потребовал у президента США Доналда Трампа оружия на 90 миллиардов долларов. Сам же глава Белого дома не исключил, что ВСУ получат дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы бить ими по целям в России.