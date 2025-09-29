Президент Украины Владимир Зеленский от отчаяния начинает использовать все более бессмысленные провокации против России. Об этом сообщил итальянский журналист Франческо Фустанео в статье для L’Antidiplomatico.

«Украинский фронт продолжает постепенно рушиться под натиском российской армии, Зеленский, похоже, организует новую, мощную коммуникационную кампанию», — написал он.

По словам обозревателя, Зеленский понял, что у Европы остается все меньше возможности поддерживать ВСУ, поэтому нужно прибегать к эскалации напряженности путем переноса конфликта на территорию стран НАТО. Фустанео добавил, что у главы киевского режима практически не осталось времени, поэтому он преувеличивает каждое событие.

Ранее Зеленский потребовал у президента США Доналда Трампа оружия на 90 миллиардов долларов. Сам же глава Белого дома не исключил, что ВСУ получат дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы бить ими по целям в России.