Российская ПВО сбила украинский истребитель Су-27

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель Су-27, 97 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов американской РСЗО HIMARS. Об этом сообщила пресс-служб а Минобороны.

«Силы противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что артиллерия, беспилотники и авиация группировок Вооруженных сил России нанесли огневое поражение инфраструктуре военных аэродромов, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины, а также скоплениям военной техники и живой силы противника в 146 районах.

Ранее стало известно, что над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников.