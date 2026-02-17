Российская и украинская делегации в Женеве сели друг напротив друга
Российская и украинская делегации на переговорах в Женеве сидят за П-образным столом друг напротив друга. Об этом сообщило РИА «Новости», опубликовавшее фотографию из зала.
Среди представителей России — помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.
Украину представляют глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
Ранее стало известно, что переговорщикам предстоит обсудить по меньшей мере пять различных треков.