Российская группировка «Запад» нанесла поражение двум бригадам ВСУ

Минобороны: бойцы группировки «Запад» нанесли поражение двум украинским бригадам

Фото: РИА «Новости»

Бойцы российской группировки войск «Запад» нанесли поражение двум бригадам ВСУ. Об этом информировали в Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ <…> нанесли поражение живой силе и технике 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны», — процитировало представителей министерства РИА «Новости».

Военнослужащие нанесли удары в районах Красного Лимана, Торского и Кировска в ДНР и добились улучшения положения группировки по переднему краю.

Кроме того, российские силы ликвидировали два полевых склада с украинскими боеприпасами.

Стало известно также, что ВС России уничтожили важную артерию снабжения ВСУ в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области. Войска ударили по мосту, который украинские боевики использовали для доставки боеприпасов. Атаку совершил истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России, выпустив по переправе высокоточную ракету. Раздался взрыв.

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