Российская армия уничтожила важную артерию снабжения ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы ударили по мосту под Харьковом, который использовали ВСУ для подвоза боеприпасов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» .

Переправа располагалась в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области. По данным издания, удар совершил Су-34 Воздушно-космических сил России. Истребитель атаковал мост и выпустил по нему высокоточную ракету Х-38МЛЭ. Судя по кадрам, снаряд четко попал в мост, после чего произошел взрыв.

«Су-34 ВКС России уничтожил еще одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по мосту через Печенежское водохранилище в Харьковской области», — отметили журналисты.

Несколько пролетов моста разрушились после удара, они ушли под воду.

Как отметил британский эксперт Александр Меркурис, Россия сохраняет инициативу на Харьковском направлении. Переброска подкреплений ВСУ не помогает Украине нарастить силы.