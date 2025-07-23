Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной
Делегация России вылетела в Стамбул, где должны состояться переговоры с Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Вылетели», — сказал собеседник агентства.
Информацию также подтвердил источник «Интерфакса» в авиационных службах.
«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», — сказал он.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщила, что встреча делегаций в Стамбуле может состояться 23 июля в 19:00. Время третьего раунда переговоров подтвердили турецкие СМИ.
В Стамбуле уже состоялись два раунда переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсуждали обмен пленными и договорились передать проекты меморандумов по урегулированию конфликта.