Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Делегация России вылетела в Стамбул, где должны состояться переговоры с Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Вылетели», — сказал собеседник агентства.

Информацию также подтвердил источник «Интерфакса» в авиационных службах.

«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», — сказал он.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщила, что встреча делегаций в Стамбуле может состояться 23 июля в 19:00. Время третьего раунда переговоров подтвердили турецкие СМИ.

В Стамбуле уже состоялись два раунда переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсуждали обмен пленными и договорились передать проекты меморандумов по урегулированию конфликта.