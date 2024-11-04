Российская авиация ударила по позициям ВСУ в Курской области

Патрулирующие приграничные районы Курской области истребители Су-35С в ходе полета скрыли бомбардировщики и штурмовые самолеты перед ударами по позициям ВСУ. Видео с работой экипажей истребителей опубликовала пресс-служба Минобороны.

На опубликованных кадрах один из Су-35С вылетел с военного аэродрома и отправился на патрулирование. После выполнения задания истребитель вернулся в воздушную гавань.

«Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ходе полета экипаж истребителя обнаружил излучение радиолокационной станции противовоздушной обороны противника.

Действующее в Курской области спецподразделение Росгвардии уничтожило позицию операторов украинских беспилотников, которую противник оборудовал в одном из зданий. После получения координат бойцы направили на цель дроны-камикадзе. В результате удара летательных аппаратов в помещении загорелся боекомплект вражеских сил.