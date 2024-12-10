Балицкий сообщил о необходимости заново отстраивать Работино

Поселок Работино в Запорожской области так сильно пострадал в ходе боев, что его необходимо отстраивать заново. Об этом РИА «Новости» заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. Там остались остовы, которые легче будет [снести]. Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим», — отметил он.

Балицкий добавил, что руководство региона обсудит вопрос отстройки поселка с правительством. Если перед местными властями поставят задачу восстановить населенный пункт, то для этого сделают все необходимое, подчеркнул он.

Ранее российские войска обнаружили в Курской области кладбище военной техники НАТО. Среди нее нашли брошенный американский бронетранспортер Maxx Pro и бронемашину МRAP. Рядом находился погибший экипаж. По словам военных ВС России, Maxx Pro оказался неэффективным на поле боя, хотя он стоил примерно полмиллиона долларов.