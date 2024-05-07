Российская артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 09:02 Российская артиллерия разогнала по лесу боевиков ВСУ Артиллерия разогнала по лесу уцелевших после удара гаубицы Д-30 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Российские артиллеристы группировки прикрытия границы России в Харьковской области разогнали по лесу группу украинских боевиков, которые уцелели после точного выстрела по их укрытию из гаубицы Д-30. Об этом РИА «Новости» рассказал командир подразделения с позывным Махачкала.

По его словам, артиллерийский расчет получил данные о дислокации пехоты противника от разведки. После этого российские бойцы нанесли удар из 122-миллиметрового оружия

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«Первый выстрел лег рядом, в пяти метрах. Для артиллерии это считается отличным показателем, попали куда нужно. Увидели, что есть раненые, ждали наводки, чтобы отработать еще раз», — сообщил боец.

После этого уцелевшие националисты бросились в лес из укрытия, однако по ним открыли огонь из Д-30 с разных позиций.

«Гоняем их по лесу, наносим поражение, наносим удары», — добавил командир подразделения.

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».