Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» поразили опорные пункты украинской армии на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«„Гиацинты“ <…> нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении» — указали в оборонном ведомстве.

В ходе боевой поддержки «Гиацинты» поразили украинскую артиллерийскую самоходку «Богдана». Беспилотник «Ланцет» добил оружие противника.

Механик-водитель самоходной установки с позывным Стальной рассказал, что артиллеристы работают с замаскированных позиций. Также бойцы выбирают плохую погоду или специальное время суток, чтобы оставаться невидимыми.

Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, безвозвратные потери украинской армии в ходе СВО превысил 700 тысяч бойцов. Он назвал это число беспрецедентным.