Российская армия пресекла попытку контратаки со стороны Вооруженных сил Украины в районе села Обуховка, расположенного в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Украинские формирования потеряли до 15 военнослужащих, две боевые бронированные машины и один автомобиль.
Всего за сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 340 военнослужащих, а также 12 единиц техники.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела против 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне украинской армии. В числе задержанных оказался выходец из Грузии Георгий Гоглидзе, который в 2023 году прибыл во Львовскую область и в дальнейшем отправился в зону конфликта на временно контролируемой Украиной части Донецкой Народной Республики.
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