Российская армия усилила удары по хабу ВСУ в Новопавловке в ДНР

Военнослужащие ВС России усилили огневое давление в населенном пункте Новопавловка на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, где располагается ключевой логистический хаб украинских боевиков на Красноармейском направлении.
Информацию об этом предоставил ТАСС источник в силовых структурах.
«Новопавловка под нашим огневым контролем, и он усиливается. Пока это основной хаб противника на Красноармейском направлении», — пояснил собеседник агентства.
Ранее стало, что российская армия начала формировать буферную зону в Днепропетровской области. Подразделения перешли административную границу в шести километрах к востоку от Новопавловки.
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