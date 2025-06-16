Российская армия усилила удары по хабу ВСУ в Новопавловке в ДНР

ТАСС: ВС России усилили удары по хабу ВСУ в Новопавловке

Военнослужащие ВС России усилили огневое давление в населенном пункте Новопавловка на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, где располагается ключевой логистический хаб украинских боевиков на Красноармейском направлении.

Информацию об этом предоставил ТАСС источник в силовых структурах.

«Новопавловка под нашим огневым контролем, и он усиливается. Пока это основной хаб противника на Красноармейском направлении», — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало, что российская армия начала формировать буферную зону в Днепропетровской области. Подразделения перешли административную границу в шести километрах к востоку от Новопавловки.