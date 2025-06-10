Отсечь, изолировать, контролировать. Зачем России буферная зона в Днепропетровской области

Российская армия начала формирование буферной зоны в Днепропетровской области, подразделения перешли административную границу в шести километрах к востоку от Новопавловки. Что происходит в регионе, до какого рубежа создается буферная зона и повлияет ли она на мирные переговоры между Россией и Украиной — в материале 360.ru.

Три ключевые артерии ВСУ По сообщению Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Также о переходе административной границы региона рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «Подразделения 90-й танковой дивизии пробились к западным границам ДНР и вошли на территорию противника. „Ленточку“ прорвали западнее донецкого села Орехово. Судя по всему, началось формирование буферной зоны между Днепропетровской областью и Донецкой Народной Республикой», — написал военкор.

Фото: РИА «Новости»

По словам Коца, главная цель «санитарного кордона» на первом этапе — отрезать ВСУ от логистики, для этого необходимо перерезать три ключевые трассы. Первая из них проходит через Новопавловку, это ближайший к точке прорыва украинский населенный пункт. По этой дороге осуществляется снабжение значительной части группировки ВСУ на Южнодонецком направлении. «Физический контроль над этой дорогой очень серьезно осложнит положение противника на юго-западе ДНР», — выразил мнение военкор. В 12 километрах севернее Новопавловки находится поселок городского типа Межевая, через него проходит трасса Т0406, а в 13 километрах севернее — село Славянка, через которое проходит трасса Е50. По словам Коца, эти дороги — главные логистические «артерии», по которым на Красноармейское направление стекается подкрепление и техника ВСУ. Когда российские войска возьмут эти трассы под контроль, то гарнизон в Красноармейске окажется отрезанным от «большой земли». Тактика изоляции крупных городов показала хорошие результаты — это позволяет брать населенные пункты с наименьшими потерями, отметил Коц.

Фото: РИА «Новости»

Полукотел в селе Комар и «почта Донбасса» Российские войска зашли и закрепились в селе Комар на западе ДНР, об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это приблизит выход российских подразделений к еще одному участку на границе Днепропетровской области. «Боевики ВСУ фактически попали в полукотел в районе села Комар и прижаты к реке Мокрые Ялы», — сообщил Рогов. Он отметил, что украинское командование фактически обрекло боевиков ВСУ на верную гибель.

Фото: РИА «Новости»

Военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo рассказал, что в Днепропетровской области начала работу «почта Донбасса». Лесополосы, граничащие с регионом, контролируют и зачищают операторы БПЛА 228-го гвардейского полка. «„Посылки“ для украинских боевиков доставляются прямо до двери в блиндаж», — отметил автор канала.

Фото: РИА «Новости»

Буферная зона: где она будет проходить Пересечение административной границы Днепропетровской области российскими вооруженными силами свидетельствует о начале плана по созданию буферной зоны на территорию Украины, заявил в беседе с 360.ru ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН имени Патриса Лумумбы Максим Никулин. «Вероятнее всего, она будет проходить по пограничным с Россией областям Украины. Это Сумская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области», — уточнил специалист. Он отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах и населенных пунктах, которые должны быть освобождены, но в целом для создания буферной зоны необходимо продвижение вглубь территории противника от 30 до 120 километров. В Днепропетровской области эксперт отметил поселки городского типа Покровское, Васильковка и поселок Шахтерское. По словам Никулина, это передовые населенные пункты, и именно на них будет выходить российская армия, когда будет продвигаться по территории Днепропетровской области.

Фото: РИА «Новости»

О создании буферной зоны в Днепропетровской области рассказал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В том числе, безусловно, но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в Министерство обороны», — заявил официальный представитель Кремля.

Мирные переговоры Интенсивные боевые действия в зоне СВО проходят на фоне мирных переговоров, второй этап которых состоялся в Стамбуле 2 июня. По мнению Никулина, делегации вели обсуждение вопросов, не связанных напрямую с тем, что происходит в зоне соприкосновения, то есть обмен пленными, обмен телами погибших. «Это, безусловно, важные вопросы, но они никак не решают ту ситуацию, которая там сейчас сформировалась», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника 360.ru, наступление будет проходить согласно целям и задачам, поставленными верховным главнокомандующим Российской Федерации, а переговоры будут идти своим чередом. Изменения возможны только при условии, что украинские власти примут условия, обозначенные в меморандуме, который российская делегация передала оппонентам в Стамбуле. «Только после этого, возможно, произойдут какие-то изменения и наше наступление может остановиться. Но пока этого нет, соответственно, Вооруженные силы России будут продвигаться дальше, потому что несмотря на все те потери, которые несет ВСУ, Киев так и не начал по-настоящему серьезную подготовку не просто к подписанию, а даже к обсуждению какого-либо мирного соглашения», — резюмировал Никулин.