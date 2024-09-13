Mash: ВС России освободили три села и один хутор в Курской области

Российские военные освободили хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Российский флаг в населенных пунктах водрузили морские пехотинцы и бойцы 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. В публикации отметили, что второй день продолжается штурм села Любимовка.

«Взятие этого поселка плюс примыкающего к нему хутора Зеленый Шлях позволит отрезать Вооруженных сил Украины от значительной части снабжения», — указали в публикации.

Сейчас ВС России ведут бои возле Обуховки и в районе населенных пунктов Мартыновка, Фанасеевка, Уланки и Погребки, отметил Mash.

Ранее группировка российских войск «Север» освободила от боевиков ВСУ 10 населенных пунктов в Курской области. Противник в ходе боев потерял до 20 человек убитыми и ранеными.