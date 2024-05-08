Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины | 360°

Важное 08 мая 2024, 13:45 Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины Минобороны заявило об ударе высокоточным оружием по энергосистеме Украины РИА «Новости»

Читать 360 в

Групповой удар высокоточным оружием нанесли российские войска по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на попытки ВСУ атаковать объекты российской энергетики и снизило возможности противника по выпуску собственной военной продукции и переброске западной техники.

Реклама

Удар по украинским объектам нанесли высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками. Военные успешно поразили все запланированные цели.

Также Минобороны отчиталось об освобождении села Новокалиново в Донецкой Народной Республике и села Кисловка в Харьковской области. Противника из населенных пунктов выбили подразделения группировок российских войск «Центр» и «Запад».