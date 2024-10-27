Россиянку задержали за попытку подрыва руководителя ГУ ФСИН в ДНР

В Донецке сотрудники ФСБ задержали россиянку за попытку подрыва одного из руководителей главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале «Штаб обороны ДНР».

Жительница Волновахи по заданию СБУ на протяжении шести месяцев следила за сотрудником ФСИН. Задержанная планировала использовать средства радиосвязи для дистанционного подрыва, сообщили «Известия» со ссылкой на ФСБ.

«Я забрала по геолокации взрывное устройство. Тем же днем это устройство собрала по инструкции. Также ездила на адрес, сразу же установила взрывное устройство», — уточнила она в ходе допроса.

Следственное подразделение республиканского УФСБ примет процессуальное решение в отношении задержанной.

В начале сентября сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя, которая собирала и передавала СБУ данные о передвижении российских военных.