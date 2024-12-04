Россиянки стали чаще гуглить, как отправить мужа на СВО

Россиянки стали в 15 раз чаще искать информацию об отправке мужей на СВО

Россиянки в 2024 году стали чаще искать информацию об отправке мужей в зону специальной военной операции. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Журналисты изучили данные «Яндекса». В мае запрос «как отправить мужа на СВО» вводили в поисковике 281 раз, в августе — 4256, что в 15 раз больше майского показателя.

В конце весны и летом регионы увеличили выплаты добровольцам, которые заключили контракты с Минобороны. Также 31 июля Владимир Путин подписал указ об увеличении единовременной выплаты бойцам специальной военной операции, подписавшим контракт с 1 августа до 31 декабря.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о сохранении рабочих мест участников СВО на весь период службы. Авторы инициативы отметили, что такая мера гарантирует военным защиту от увольнения по инициативе работодателя.