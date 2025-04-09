Россиянка дозвонилась на телефон пропавшего в Судже сына и услышала незнакомца

Жительница Суджи дозвонилась до сына, который остался в городе во время оккупации ВСУ, и услышала незнакомый голос. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.ru .

Собеседница журналистов пояснила, что не смогла уговорить сына выехать вместе с ней из региона. С августа мужчина не выходил на связь. От военных мать узнала, что он жил в подвале дома.

Только в марте, когда у сына был день рождения, номер его телефона показался онлайн в мессенджере. Мать сразу написала, но наследник не отвечал. Тогда она позвонила. На другом конце провода ответил незнакомец.

«Сначала он говорил, что видел [сына] в подвале, потом, что возле газовой трубы во время операции „Труба“, когда военные вылезали из нее», — добавила женщина.

Позже ей сообщили, что нашли ее сына мертвым. Мать сдала анализы на ДНК для опознания, результаты еще не пришли.

Ранее военные нашли под Суджей расстрелянный автомобиль с трупами мирных жителей. Людей убили боевики ВСУ.