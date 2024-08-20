Россиянам раскрыли цель визита индийского премьера в Киев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ближайшее время может предложить новую мирную инициативу по Украине. Об этом РИА «Новости» заявил востоковед Владимир Сотников.

Он прокомментировал поездку Моди на Украину и предположил, что тот хотел с помощью визита в Киев изучить варианты для дипломатического урегулирования конфликта. Индийский премьер может выступить с мирным планом на саммите БРИКС в Казани, добавил эксперт.

«Саммит БРИКС — хорошая площадка, чтобы индийцы позиционировали себя как миротворцы», — подчеркнул он.

Востоковед напомнил, что для Моди выборы завершились сложно — он не получил такой поддержки населения, как это было в предыдущие годы. По мнению Сотникова, премьер может попытаться заручиться поддержкой индийцев благодаря мирной инициативе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что выдвинутый Россией план урегулирования конфликта пока не аннулирован. Он добавил, что после вторжения ВСУ в Курскую область страна не будет проводить переговоры, сообщил RT.