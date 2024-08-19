Помощник президента Ушаков: России было бы не кстати начинать переговоры с Украиной после событий под Курском

По его мнению, России было бы совершенно не кстати поднимать соответствующую тему после событий в Курской области. Продолжительность паузы перед коммуникацией зависит от ситуации на поле боя, высказался Ушаков.

Выдвинутые Владимиром Путиным инициативы, добавил его помощник, не аннулированы.