Передачу Украине ядерного оружия назвали огромным шагом к эскалации

Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта

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Передача ядерного оружия Украине стала бы огромным шагом к эскалации конфликта, который вышел бы из-под контроля. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, такие заявления звучат от некомпетентных лиц на Украине.

Ранее в газете The New York Times появилась информация о том, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления безответственными.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Россия не стремится к применению ядерного оружия, так как это крайняя мера. По его словам, украинский конфликт можно разрешить без ущерба для человечества, если НАТО прекратит действия, способствующие эскалации напряженности.

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