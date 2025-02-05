Россиян предупредили о резком подорожании пластиковых окон

В России резко подорожают пластиковые окна, трубы и другие изделия из ПВХ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, несколько дней назад производители направили партнерам письма о росте цен на 10-20%. Причиной назвали атаку дронов ВСУ на завод в Нижегородской области и «дестабилизированная ситуация с поставками ПВХ».

Стоимость продукции вырастет в ближайшие дни. Представитель одной из компаний на условиях анонимности рассказал, что после украинской атаки цены на товары из ПВХ сразу повысили два других крупных завода. Из-за подорожания сырья может вырасти стоимость искусственной кожи, напольных покрытий, труб, проводов, кабелей бутылок и других товаров.

Пожар на заводе в Нижегородской области начался в ночь на 29 января после атаки БПЛА. Возгорание тушили два дня. Предприятие временно остановило отгрузку продукции и перевело основные установки в резервный режим.