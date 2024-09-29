Российские следователи задокументировали военные преступления киевского режима и в будущем предъявят подозреваемым обвинения. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом РИА «Новости» .

«Готовы сотни томов уголовных дел с конкретными фактами и установленными причастными лицами. Обвинения военным преступникам будут обязательно предъявлены», — сказал он.

Сальдо уточнил, что в Херсонской области работают сотрудники Следственного комитета России. По его словам, они тщательно документируют свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения. Одновременно с этим администрация ведет учет ущерба от обстрелов.

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