Россия, предположительно, опубликовала НОТАМ (NOtice To Air Missions). Это извещение вводит запрет на полеты в районе ракетного полигона Капустин Яр, сообщил Telegram-канал Ateo .

Запрет вступает в силу с 07:00 среды, 27 ноября. С этого момента, пояснило издание, Россия может произвести пуск ракет.

Авторы публикации обратили внимание на то, что ранее аналогичное уведомление для зоны над Капустиным Яром размещалось Россией в том числе 24 и 25 февраля 2025 года.

Его же использовали во время предыдущего запуска ракеты «Орешник» — о запуске этой ракеты 21 ноября сообщил Владимир Путин. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что новая ракета изменит ход украинского конфликта.