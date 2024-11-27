Россия, предположительно, опубликовала НОТАМ (NOtice To Air Missions). Это извещение вводит запрет на полеты в районе ракетного полигона Капустин Яр, сообщил Telegram-канал Ateo.
Запрет вступает в силу с 07:00 среды, 27 ноября. С этого момента, пояснило издание, Россия может произвести пуск ракет.
Авторы публикации обратили внимание на то, что ранее аналогичное уведомление для зоны над Капустиным Яром размещалось Россией в том числе 24 и 25 февраля 2025 года.
Его же использовали во время предыдущего запуска ракеты «Орешник» — о запуске этой ракеты 21 ноября сообщил Владимир Путин. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что новая ракета изменит ход украинского конфликта.
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