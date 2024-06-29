В Россию прибыли два осужденных на Украине священника УПЦ
Москалькова: в Россию вернули священников УПЦ Закроеца и Лунегова
Два священника Украинской православной церкви Московского патриархата прибыли в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, это стало возможным благодаря работе российской стороны.
«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов», — сообщила она.
Лунегова на Украине приговорили к пяти годам по обвинению в «оправдании агрессии против Украины», а Закроеца к 15 годам тюрьмы «за госизмену».
Ранее осужденный на Украине митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан прибыл в Россию.