В Россию прибыли два осужденных на Украине священника УПЦ

Москалькова: в Россию вернули священников УПЦ Закроеца и Лунегова

Два священника Украинской православной церкви Московского патриархата прибыли в Россию. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, это стало возможным благодаря работе российской стороны.

«Возвращены в Россию священники Украинской православной церкви Московского патриархата Николай Закроец и Александр Лунегов», — сообщила она.

Лунегова на Украине приговорили к пяти годам по обвинению в «оправдании агрессии против Украины», а Закроеца к 15 годам тюрьмы «за госизмену».

Ранее осужденный на Украине митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан прибыл в Россию.