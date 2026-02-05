Уиткофф анонсировал обмен 314 пленными между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о договоренности по новому обмену пленными между Россией и Украиной. В соцсети X он написал, что на переговорах в Абу-Даби стороны согласовали обмен 314 человек.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными», — сообщил Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что это — результат продолжительных и детальных консультаций.

В Кремле подчеркивают, что переговорный процесс еще не завершен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения продолжаются и делать окончательные выводы пока рано. Российская делегация в Абу-Даби находится на постоянной связи с президентом Владимиром Путиным и регулярно докладывает ему о ходе переговоров.