Россия вернула из плена ВСУ 115 военнослужащих, взятых в Курской области

Из украинского плена в Россию вернулись 115 бойцов, которых ВСУ захватили в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащих обменяли на 115 боевиков ВСУ. Освобожденные российские военные сейчас находятся в Белоруссии. Им предоставили психологическую и медицинскую помощь, а также связь с близкими.

Военных отвезут в Россию, где они пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В качестве посредника при обмене пленных выступили ОАЭ.

Ранее ВС России освободили населенный пункт в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что войска продолжают уничтожать противника в приграничных районах. Он подчеркнул, что обстановка в Курской области находится под контролем, и российские военные не допустят стягивания сил ВСУ.

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом. Хронология событий и итоги штурма

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте