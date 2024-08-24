Россия вернула из плена ВСУ 115 военнослужащих, взятых в Курской области

Из украинского плена в Россию вернулись 115 бойцов, которых ВСУ захватили в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащих обменяли на 115 боевиков ВСУ. Освобожденные российские военные сейчас находятся в Белоруссии. Им предоставили психологическую и медицинскую помощь, а также связь с близкими.

Военных отвезут в Россию, где они пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В качестве посредника при обмене пленных выступили ОАЭ.

Ранее ВС России освободили населенный пункт в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отметил, что войска продолжают уничтожать противника в приграничных районах. Он подчеркнул, что обстановка в Курской области находится под контролем, и российские военные не допустят стягивания сил ВСУ.