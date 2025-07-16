Россия вернула еще одного ребенка с территории Украины

Львова-Белова: при посредничестве Катара в Россию вернулся еще один ребенок

При посредничестве Катара в Россию с территории Украины вернулся 13-летний мальчик. Об этом в Telegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«Снова радостное возвращение домой — при нашем содействии и при посреднической миссии Государства Катар с близкими в России воссоединился 13-летний [мальчик]», — сообщила она.

Львова-Белова рассказала, что по семейным обстоятельствам бабушка увезла ребенка на территорию Украины в 2016 году. Спустя некоторое время семья приняла решение о возвращении мальчика на родину.

Детский омбудсмен подчеркнула особую роль в воссоединении семьи представителей Катара, которые помогли в том числе с логистикой, транспортными и другими расходами. Содействие в возвращении подростка также оказывали сотрудники Международного комитета Красного Креста, представители профильных ведомств и правоохранительных органов.

«Всего при нашем содействии с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей и 101 ребенок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в третьих странах», — заключила Львова-Белова.

Ранее на полях ПМЭФ-2025 она заявила, что украинским властям передадут список находящихся на территории страны российских детей, которых необходимо воссоединить с семьями.