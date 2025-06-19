Россия и Украина проведут обмен детей для воссоединения с семьями

Львова-Белова заявила о подготовке обмена детей между Россией и Украиной

Украинские власти получат список находящихся на территории страны российских детей, которых необходимо воссоединить с семьями. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Она добавила, что российская сторона со своей стороны подготовила к возвращению на Украину пятерых детей из предоставленного во время переговоров в Стамбуле списка.

Львова-Белова отметила, что российская делегация предоставит Украине свой перечень несовершеннолетних для возвращения на следующем раунде переговоров.

«В настоящий момент у нас восемь детей находятся в странах Евросоюза, они были эвакуированы из Украины, их родители сейчас находятся на территории России. Из Украины у нас около 10 человек, мы сейчас ведем переговоры», — привело заявление детского омбудсмена РИА «Новости».

Воссоединение эвакуированных из зоны боевых действий украинских детей с семьями обсудили российская и украинская делегации в ходе второго раунда на переговорах в Стамбуле. Помощник президента России Владимир Медицинский заявил, что украинская сторона передала список из 339 несовершеннолетних для возвращения родителям.