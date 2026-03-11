Число жертв ракетной атаки ВСУ на Брянск выросло до семи

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску погибли семь человек. О росте числа жертв губернатор области Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале .

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», — написал он.

Удар семью ракетами Storm Shadow нанесли вечером 10 марта. В районе атаки перекрыли движение транспорта, автобусы и троллейбусы пустили по измененным маршрутам. Жилые дома, дороги и машины получили повреждения.

Девять пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии решили эвакуировать в больницы Москвы. Еще 20 получивших ранения, в том числе ребенок, находятся в медицинских учреждениях Брянска.