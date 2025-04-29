Подразделения Главного управления разведки Украины попытались ввести на территорию России основные силы Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка Белгородской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командующий спецназом «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, украинские диверсанты из 130-го разведывательного батальона пытались провести бойцов 221-го и 225-го полков ВСУ, но были уничтожены.

Алаудинов уточнил, что 225-й полк известен жестоким обращением с пленными. Он добавил, что бои шли в момент переброски российских подразделений в указанный район, и первая же попытка украинской стороны завершилась большими потерями со стороны ВСУ.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов ранее заявлял о попытках украинских военных прорваться в Белгородскую область, однако, по словам Алаудинова, все диверсионные группы ликвидировали.