Минобороны Японии: Россия не потеряла мощь в конфликте с Украиной

Япония больше не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине. Это следует из ежегодного доклада Минобороны азиатской страны — Белой книги обороны, сообщило РИА «Новости» .

В 2023 году последний абзац в разделе «об обороне Украины» утверждал, что «Россия во многом потеряла свою военную силу». Японцы предрекали стране дальнейшее снижение мощи и изменение баланса военных сил.

В этом году позиция по отношению к украинскому конфликту изменилась.

«В дополнение к собственному упорному сопротивлению Украины мировое сообщество в единстве приняло санкции и продолжает поддержку Украины, ситуация такова, что нужно заставить Россию заплатить высокую цену», — заявили авторы доклада.

В отчете также подчеркнули, что Россия может в течение длительного времени вести боевые действия, несмотря на санкции. Страна в достаточном количестве производит боеприпасы и вооружение.