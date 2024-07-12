«Даже под санкциями». В Японии заявили о военной мощи России

Несмотря на санкции, Россия может вести боевые действия в течение длительного времени. Об этом говорится в ежегодном докладе Минобороны Японии — Белой книге по обороне, сообщило РИА «Новости» .

Россия сохраняет военную мощь за счет ряда факторов, таких как круглосуточная работа ВПК.

«Даже под санкциями Россия может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза», — отметили авторы доклада.

Согласно документу, в 2023 году Россия нарастила производственные мощности военной промышленности в четыре раза. Сейчас страна увеличивает темп ремонта и выпуска каждого вида вооружений.

Успехи российского ВПК испугали Норвегию. Глава Минобороны страны Эйрик Кристофферсен заявил, что на Западе не ожидали от России таких быстрых успехов в восстановлении военной промышленности.