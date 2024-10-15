Россия сможет конфисковать активы ЕС в качестве ответной меры

Если Европейский союз решит использовать доходы от замороженных активов РФ для погашения кредита, предоставленного Украине, Россия в праве ответить аналогичными мерами. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Сергей Левчук.

В начале недели высокопоставленный представитель поделился с журналистами информацией о том, что на саммите Европейского союза, который пройдет 17–18 октября в Брюсселе, лидеры стран-участниц обсудят вопрос предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов.

Его собираются гасить за счет доходов от замороженных активов России. Кроме того, на саммите планируется обновить обязательства по оказанию помощи Украине.

Однако, как отметил эксперт, в соответствии с общепринятыми стандартами и принципами международного права любые финансовые операции с государственными активами России без ее согласия являются неправомерными.

«Таким образом, Российская Федерация конфискует аналогичный объем финансовых активов западных стран в ответ на действия Европарламента, если они будут исполнены», — сказал Левчук.

Ранее США решили участвовать в программе G7 по кредиту для Украины. Власти намерены присоединиться к выделению республике 50 миллиардов долларов даже без продления срока действия финансовых санкций Евросоюза.