Пушилин: пять лет назад Путин разрешил дать жителям ДНР российские паспорта

Пять лет назад произошло значимое для Донецкой Народной Республики событие — по решению президента Владимира Путина жители начали получать российские паспорта. Об этом Глава ДНР Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале .

В 2019 году первые 34 жителя республики стали гражданами России. Как отметил Пушилин, это было важное и трогательное событие. Настолько знаменательное, что люди не могли сдержать слез счастья.

«Украина отобрала наши права как граждан, а Россия — протянула руку помощи», — подчеркнул он.

Это событие стало значимым шагом на пути возвращения ДНР домой — в Россию.

В 2022 году Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. До этого в регионах прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей проголосовало за присоединение к России.