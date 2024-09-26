Замглавы МИД указал эмиссару генсека ООН Гамбы на злодеяния ВСУ против детей

Замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал спецпредставителю генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинии Гамбе о преступлениях украинских боевиков против детей. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Вершинин напомнил, что во время проведения спецоперации Россия максимально соблюдает нормы международного гуманитарного права.

«Одновременно внимание Вирджинии Гамбы привлекли к злодеяниям ВСУ, повлекшим многочисленные факты убийств и калечения несовершеннолетних», — отметили в МИД.

Стороны также обсудили кризис вокруг Украины и обратили внимание на ситуации в секторе Газа и в Судане.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что в Курской области ВСУ заняли первый этаж детского дома, а потом прикрывались его воспитанниками. По его словам, из детей и преподавателей украинские солдаты «делали для себя щит».