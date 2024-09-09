Россия предотвратит создание в составе ВСУ «армии вторжения»
Сенатор Климов усомнился в возможности ВСУ подготовить еще 500 тысяч бойцов
Сенатор Андрей Климов усомнился в способности Украины подготовить еще 500 тысяч военных для новой атаки весной. Об этом он заявил в комментарии изданию «Лента.ру».
По его оценкам, сейчас на подконтрольной киевским властям территории находятся около 15 миллионов мужчин.
«Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — заявил сенатор.
При этом он отметил, что Генштаб обязан учесть эту информацию и что Россия сможет быстро и адекватно ответить на такой вызов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украиной руководят люди, которые совершенно о ней не думают. Он сравнил их с инопланетянами или иностранцами.