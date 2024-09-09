Россия предотвратит создание в составе ВСУ «армии вторжения»

Сенатор Андрей Климов усомнился в способности Украины подготовить еще 500 тысяч военных для новой атаки весной. Об этом он заявил в комментарии изданию «Лента.ру» .

По его оценкам, сейчас на подконтрольной киевским властям территории находятся около 15 миллионов мужчин.

«Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — заявил сенатор.

При этом он отметил, что Генштаб обязан учесть эту информацию и что Россия сможет быстро и адекватно ответить на такой вызов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украиной руководят люди, которые совершенно о ней не думают. Он сравнил их с инопланетянами или иностранцами.