ООН поддержала требование Украины о выводе российских войск с ЗАЭС

ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС

Фото: РИА «Новости»

Генассамблея ООН поддержала инициированный Украиной проект резолюции, который призывает Россию вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции и передать контроль над ней украинскому правительству. Об этом сообщил ТАСС.

За принятие резолюции выступили 99 стран — членов ООН. Против высказались девять государств, в том числе Белоруссия и Сирия. Также 60 стран воздержались, среди них Китай и Мексика.

Резолюция состоит из 13 пунктов и носит рекомендательный характер, потому что в решениях Генассамблеи нет юридической силы, в отличие от резолюций Совбеза ООН.

Ранее Генеральная ассамблея приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в число которых вошли Китай и Израиль. Против решения проголосовали 49 государств, среди которых Украина, США, Великобритания и Германия, 14 стран воздержались.

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