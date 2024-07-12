ООН поддержала требование Украины о выводе российских войск с ЗАЭС

ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС

Генассамблея ООН поддержала инициированный Украиной проект резолюции, который призывает Россию вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции и передать контроль над ней украинскому правительству. Об этом сообщил ТАСС .

За принятие резолюции выступили 99 стран — членов ООН. Против высказались девять государств, в том числе Белоруссия и Сирия. Также 60 стран воздержались, среди них Китай и Мексика.

Резолюция состоит из 13 пунктов и носит рекомендательный характер, потому что в решениях Генассамблеи нет юридической силы, в отличие от резолюций Совбеза ООН.

Ранее Генеральная ассамблея приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, в число которых вошли Китай и Израиль. Против решения проголосовали 49 государств, среди которых Украина, США, Великобритания и Германия, 14 стран воздержались.