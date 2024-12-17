Россия потребует от международного сообщества осудить убийц генерала Кириллова

Россия в рамках заседания Совбеза ООН по Украине 20 декабря поднимет вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом заявил в Telegram-канале первый зампостпреда российской миссии при организации Дмитрий Полянский.
«Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», — подчеркнул он.
Утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Бомбу заложили в самокат, который неизвестный мужчина оставил возле подъезда. Взрывное устройство привели в действие при помощи камеры наблюдения в припаркованном у дома автомобиле каршеринга.
Мощность сработавшего возле дома в Москве самодельного ВЗУ превысила один килограмм в тротиловом эквиваленте.
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