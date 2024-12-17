Мощность убившей генерала Кириллова бомбы превысила килограмм тротила

Мощность сработавшего возле дома в Москве взрывного устройства, в результате чего погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, превысила один килограмм тротила. Об этом сообщил ТАСС .

«Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила более одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — уточнил источник агентства.

Кириллов и его помощник погибли 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте. Бомба находилась в самокате, оставленном неизвестным мужчиной у подъезда. За начальником войск РХБЗ следили при помощи камеры, установленной в припаркованном недалеко от дома автомобиле каршеринга.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что Игорь Кириллов знал об открытой на него охоте.