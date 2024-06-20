Власти Украины попытаются преподать новое контрнаступление вооруженных сил страны в качестве стратегического успеха 2024 года. С такой оценкой действий Киева выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки во Вьетнам.

Глава государства подчеркнул, что России прекрасно известно, как США и Европа подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой опять выдавили российские подразделения на линию госграницы.

«Они планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Посмотрим, что будет происходить на самом деле», — пояснил президент, выступая на пресс-конференции во Вьетнаме.

Отдельно Путин затронул тему пребывания Владимира Зеленского на посту Украины, хотя срок полномочий политика уже истек. По мнению российского лидера, Западу пока не нужно менять этого деятеля, но не исключено, что его могут убрать в начале 2025 года.