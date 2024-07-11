Россия получила сведения о поисках в США альтернативы Зеленскому

СВР рассекретила донесение с Украины о поисках США замены Зеленскому

Aaron Schwartz/Consolidated News Photos
Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Служба внешней разведки России рассекретила шифрограмму от резидента в Киеве. Согласно полученным данным, американцы ищут альтернативу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ опубликовали в журнале «Разведчик».

На Западе крайне обеспокоены общественным настроением украинцев. Среди населения растет недовольство затягиванием конфликта, усиливается недоверие к госинститутам и распространяется апатия.

Пока в Европе и США хотели бы, чтобы Зеленский и дальше занимал свой пост, так как «на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие доходы украинским властям и западным производителям оружия.

Однако в США ищут альтернативу Зеленскому. Американцы установили контакты с мэром Киева Виталием Кличко и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Британский эксперт Александр Меркурис также ранее заявил, что США готовят смену власти на Украине. Аналитик посоветовал Зеленскому «паковать чемоданы».

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