Украинский военный рассказал, что его раненого сослуживца «порезали на органы». Рядом с телом нашли брошенные контейнеры, медицинские перчатки и черные пакеты для трупов. Видео солдат снял в населенном пункте Шляховое Херсонской области.

Ранее в приграничных моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей обнаружили более восьми тысяч тел украинских солдат, которые сослуживцы бросили на поле боя. Для идентификации погибших и отправки останков на родину потребуется как минимум три года