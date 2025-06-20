Российские бойцы взяли в плен военного 126-й бригады ВСУ. В его телефоне обнаружили кадры работы «черных трансплантологов», сообщил mk.ru.
Украинский военный рассказал, что его раненого сослуживца «порезали на органы». Рядом с телом нашли брошенные контейнеры, медицинские перчатки и черные пакеты для трупов. Видео солдат снял в населенном пункте Шляховое Херсонской области.
Ранее в приграничных моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей обнаружили более восьми тысяч тел украинских солдат, которые сослуживцы бросили на поле боя. Для идентификации погибших и отправки останков на родину потребуется как минимум три года
У пленного бойца ВСУ нашли видео работы черных трансплантологов на Украине
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